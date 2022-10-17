Минск назвал количество российской бронетехники в региональной группировке МО РБ: в Белоруссию из России прибудут около 170 танков в рамках региональной группировки

Фото: МО Белоруссии

В рамках развертывания совместной группировки войск из России в Белоруссию прибудут свыше 300 единиц бронетехники, а также до 100 орудий и минометов, сообщил в Twitter помощник главы Минобороны республики по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко. Развертывание группировки в Минске объясняют необходимостью защиты от угроз национальной безопасности.

Общая численность к прибытию в РБ составит до 9000 л/с [личного состава], около 170 танков, до 200 ББМ (боевых бронированных машин. — NEWS.ru) и до 100 орудий и минометов калибра более 100 мм, — написал министр.

Ранее сообщалось, что в Белоруссию прибыли первые эшелоны с российскими военными, которые входят в региональную группировку войск. Один из военнослужащих отметил, что встреча была очень теплой. Он добавил, что настроение прибывших военных боевое и они готовы выполнить любые поставленные командованием задачи.

Замначальника Генштаба ВС Белоруссии по научной работе Виктор Тумар пояснил, что основу региональной группировки составит белорусская армия по штату мирного времени. Решение о ее создании принято с целью обеспечить паритет в области военной безопасности и поддержания мира в стране.