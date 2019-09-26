https://static.news.ru/photo/15f16876-66d7-11e9-9e10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Erik Mcgregor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Белоруссия после налогового манёвра в нефтяной отрасли в РФ вынуждена искать альтернативные способы поставок углеводорода из РФ, рассказал лидер республики Александр Лукашенко.

Президент добавил, что Минск не исключает транспортировку чёрного золота на нефтеперерабатывающие предприятия реверсом по трубопроводу «Дружба» из Европы.

Что удивительно, самым выгодным оказался маршрут поставок из Гданьска — через Польшу в Беларусь. Перемычку сделаем, на два завода будем сразу поставлять. Из четырёх ниток нефтепровода «Дружба» мы заберём сначала две. И реверсом будем качать, — цитирует политика БелТА .

Он отметил, что белорусские НПЗ завершат 2019 год без убытков, несмотря на ЧС и налоговый манёвр РФ. При этом издержки республики из-за действий Кремля за девять месяцев текущего года составили $240 млн.

Снижение качества российской нефти было зафиксировано 19 апреля 2019 года. По данным концерна «Белнефтехим», содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу «Дружба» нефти превышало предельные показатели в десятки раз. Россия была вынуждена приостановить поставки в несколько стран. Некоторые из них потребовали компенсации.

Ранее News.ru сообщал, что транзит топлива по нефтепроводу «Дружба» через территорию Белоруссии в 2019 году ожидается в объёме около 54 млн тонн.