Минск и Москва подумают, как отвечать на угрозу ядерного оружия в Польше Лукашенко: Минск и Москва подумают, как отвечать на угрозу ядерного оружия в Польше

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Белоруссия и Россия подумают над тем, как отвечать на угрозу появления ядерного оружия в Польше, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко​ на неформальном саммите глав государств — участников СНГ, сообщает БелТА. По мнению Лукашенко, волноваться на эту тему сейчас не стоит.

Будем думать. Мы уже решили, еще раз подумаем, как на это отвечать. Не волнуйтесь, все будет нормально, — подчеркнул Лукашенко.

Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава обсуждает с США вопрос присоединения к программе НАТО Nuclear Sharing по совместному использованию ядерного арсенала. По его словам, проблема заключается в том, что в стране нет ядерного оружия и нет никаких признаков того, что удастся получить его. Дуда заметил, что эта тема открыта.

В свою очередь президент Белоруссии заявил, что страна стоит перед угрозой атаки с применением тактического ядерного оружия, в связи с чем необходимо принять меры в области безопасности, так как подобным оружием Белоруссия не располагает. Он также добавил, что затронул вопрос возможного размещения в Польше ядерного оружия в ходе переговоров с Владимиром Путиным.