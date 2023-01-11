Минск и Москва нарастили ресурсы ПВО региональной группировки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы России и Белоруссии нарастили силы противовоздушной обороны региональной группировки войск (РГВ) Союзного государства, сообщили в пресс-службе МО республики. По данным министерства, план усиления ресурсов ПВО выполнили под руководством командующего ВВС и ПВО Белоруссии.

По плану командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии осуществлено наращивание сил противовоздушной обороны HUD Белоруссии и России, — указано в Telegram-аккаунте белорусского МО.

В министерстве добавили, что зенитные ракетные подразделения уже заступили на боевое дежурство.

Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили о прибытии эшелона с российскими бойцами и военной техникой, предназначенной для региональной группировки войск. В ведомстве отметили, что белорусские военнослужащие встретили коллег хлебом-солью.

До этого в Белоруссии анонсировали совместные летно-тактические учения с ВС РФ. Со стороны российских войск в мероприятии должно принять участие формирование ВКС.