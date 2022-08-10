Минск готов сотрудничать с НАТО при сохранении союзных отношений с Россией В Минобороны Белоруссии заявили о готовности сотрудничать с НАТО при сохранении стратегических отношений с Россией

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Минск не отказывается от сотрудничества с НАТО в ряде сфер, однако военный блок должен учитывать стратегический характер отношений России и Белоруссии, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко. В интервью телекомпании «ВоенТВ» он объяснил свой тезис тем, что республика находится в эпицентре Европы и ей необходимо иметь взаимовыгодные отношения с соседними государства, в том числе с Североатлантическим альянсом.

Находясь в эпицентре событий в Европе, находясь в таком важном геостратегическом положении, которое занимает Белоруссия, конечно, надо думать об установлении взаимовыгодных отношений, в том числе и со странами — членами блока НАТО. Это позволяет говорить нам о том, что мы с вами [НАТО] сотрудничаем, вот наши интересы, но давайте исходить из того, что РФ наш стратегический союзник. Если вас устраивает данный тезис, данное положение, то давайте продолжать нашу работу, — заявил Ревенко.

Он напомнил, что ранее Минск и Брюссель сотрудничали в таких областях, как миротворчество и лингвистическая подготовка.

Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил о недопустимости дестабилизации обстановки в стране, подчеркнув, что это может создать ситуацию хуже, чем на Украине. По его словам, залогом стабильности в стране должна стать крепкая экономика, тогда как в случае нарушения стабильности стране сразу же «помогут» извне.