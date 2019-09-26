https://static.news.ru/photo/9ef262dc-e045-11e9-9cee-fa163e074e61_660.jpg Фото: druzhba.transneft.ru

Минск готов направить России предложения по сумме компенсации за ЧП с «грязной» нефтью на трубопроводе «Дружба», рассказал заместитель председателя белорусского концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

Он добавил, что белорусские НПЗ завершат 2019 год без убытков, несмотря на ЧС и налоговый манёвр РФ. При этом издержки республики из-за действий Кремля за девять месяцев текущего года составили $240 млн, пишет ТАСС .

Нам надо определить ущерб, который был нанесён заводу (Мозырскому НПЗ. — News.ru) во время переработки «грязной» нефти. Остальные параметры в принципе определены. Наше видение есть, и мы готовы российской стороне передать (предложения) и обсудить, — пояснил топ-менеджер.

Сизов добавил, что Белоруссия планирует подписать в октябре соглашение с Казахстаном на поставки нефти. Документ могут оформить во время визита Лукашенко в Нур-Султан.

Снижение качества российской нефти было зафиксировано 19 апреля 2019 года. По данным концерна «Белнефтехим», содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу «Дружба» нефти превышало предельные показатели в десятки раз. Россия была вынуждена приостановить поставки в несколько стран. Некоторые из них потребовали компенсации.

Ранее News.ru сообщал, что транзит топлива по нефтепроводу «Дружба» через территорию Белоруссии в 2019 году ожидается в объёме около 54 млн тонн.