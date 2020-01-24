https://static.news.ru/photo/9d50a624-3e9a-11ea-834a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serhii Pustovit/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск договаривается с Соединёнными Штатами, Объединёнными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией о поставках нефти по мировым ценам.

Блестящие у меня с ними отношения. Говорят, сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше, — цитирует Лукашенко БелТА.

Ранее заместитель председателя Государственного концерна по нефти и химии Белоруссии Андрей Бунаков заявил, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы потеряли из-за российского налогового манёвра в нефтяной сфере за 2019 год около $320 млн. Он пояснил, что расчёт проводился исходя из мировых котировок на уровне $60 за баррель и уровня переработки нефти в объёме 18 млн тонн в год.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко заявил, что Россия специально начала налоговый манёвр в нефтяной сфере, чтобы надавить на Минск.