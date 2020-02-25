https://static.news.ru/photo/421057ea-57af-11ea-98ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Белоруссия собирается выполнить обязательства перед РФ как стратегическим союзником, но продолжит налаживать сотрудничество и на евро-атлантическом направлении, рассказал министр иностранных дел республики Владимир Макей.

Дипломат также оценил работу ведомства в 2019-м. По его словам, прошлый год выдался напряжённым, но результативным, передаёт новостной портал БелТА.

Мы сумели сохранить, а местами существенно нарастить темпы и объёмы дипломатической работы. Увеличилась интенсивность и расширилась география зарубежных визитов на высшем и высоком уровнях, — заявил чиновник.

Власти Белоруссии не собираются начать пересмотр утверждённой в середине февраля текущего года стоимости российского газа для республики в 2020 году.

Цена углеводородов для Минска не должна превышать $90 за тысячу кубометров. Такое мнение высказал президент республики Александр Лукашенко.

Он добавил, что говорил об этом с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Они обсуждали стоимость топлива в Европе. Сейчас европейцы платят меньше $110. По его словам, белорусская позиция «по нефти и по поставкам природного газа из России, по ценам абсолютно прояснилась», писал ранее NEWS.ru.