Минобразования ЛНР сообщило об остановке учебного процесса в республике

Минобразования самопровозглашённой Луганской народной республики сообщило, что в ЛНР приостанавливается учебный процесс до нормализации обстановки в регионе, об этом передаёт Telegram-канал ТАСС. Также сообщается, что все детские дома и школы-интернаты ЛНР будут эвакуированы в РФ.

Минобразования ЛНР приостанавливает учебный процесс до нормализации обстановки. Все детские дома и школы-интернаты ЛНР будут эвакуированы в РФ, — сообщает агентство.

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти ДНР организовали массовый централизованный выезд населения в РФ. По его словам, эвакуируемое из ДНР население по договорённости с Москвой будет размещаться в Ростовской области.

Источник NEWS.ru в ДНР рассказал, что власти Донецкой и Луганской народных республик пока не начали эвакуировать население в Россию.

В администрации Ростовской области отказались от комментариев NEWS.ru, перенаправив запрос в МИД РФ. В региональном главке МЧС России заявили, что не располагают информацией о готовящейся эвакуации.