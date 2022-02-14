Минобороны Украины и Белоруссии договорились о взаимных визитах на учения
Анна Акимова
Анна Акимова
17:20, 14 февраля 2022
Фото: MOD Russia/Global Look Press
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Военные атташе Украины и Белоруссии посетят учения обоих государств, об этом в ходе телефонного разговора договорились главы минобороны стран Алексей Резников и Виктор Хренин, сообщается на странице оборонного ведомства Украины в Facebook. Отмечается, что такая мера будет предпринята для укрепления взаимного доверия между государствами.
Начальники оборонных ведомств обсудили реализацию мер по повышению доверия и прозрачности при военных учениях возле государственной границы. А также об исключении возможных происшествий и взаимному информированию о возникновении ЧС, — говорится в сообщении.
Так, военный атташе Белоруссии посетит украинские учения «Метель-2022», которые стартовали 10 февраля, а военный атташе Украины будет наблюдать на российско-белорусскими манёврами «Союзная решимость-2022».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что российские войска покинут территорию страны по совместному решению с президентом РФ Владимиром Путиным после окончания учений. Он также анонсировал встречу с Путиным в ближайшее время.