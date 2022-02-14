Минобороны Украины и Белоруссии договорились о взаимных визитах на учения

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Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) опубликовала на своём сайте обращение, в котором призвала украинский парламент принять к рассмотрению законопроекты, прописанные в Минских соглашениях. Члены партии также отмечают, что текущий внешнеполитический кризис возник по причине того, что власти страны отказывались выполнять условия соглашений по разрешению конфликта в Донбассе.

Нынешний внешнеполитический кризис — следствие того, что вот уже семь лет власть страны игнорирует собственные обязательства по выполнению мирного плана, — говорится в обращении сопредседателя фракции ОПЗЖ в Верховной раде...