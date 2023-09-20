Минобороны России заявило о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе Минобороны РФ заявило об отсутствии нарушений режима прекращения огня в Карабахе

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Случаев нарушения режима прекращения огня в Карабахе начиная с момента вступления в силу договоренностей о приостановке боевых действий в регионе 20 сентября не зафиксировано, сообщило Минобороны РФ. В ведомстве также заявили о поддержке контактов со всеми сторонами, передает РИА Новости.

Нарушений режима прекращения огня в Карабахе с 13:00 не зафиксировано, говорится в заявлении МО РФ. В ведомстве отметили, что поддерживают непрерывное взаимодействие с Баку, Ереваном и Степанакертом в целях недопущения кровопролития и соблюдения норм гуманитарного права в регионе.

Ранее Минобороны России заявило о договоренностях по прекращению боевых действий в Карабахе, достигнутых с Азербайджаном при посредничестве командования миротворческим контингентом РФ в регионе. В Баку заявили, что в рамках проведения антитеррористической операции в Карабахе, о начале которой было объявлено 19 сентября, ВС Азербайджана взяли под контроль более 90 позиций армянских вооруженных формирований, захватили танк, две БМП, семь боевых машин, четыре миномета, а также много вооружений и боеприпасов. Пресс-секретарь МО АР Анар Эйвазов рассказал, что армянские бойцы, исчерпав все запасы снарядов, в панике покидали позиции.