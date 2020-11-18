Минобороны России уточнило расположение постов миротворцев в Карабахе

Минобороны России с учётом обстановки в Нагорном Карабахе уточнило расположение и состав наблюдательных пунктов миротворцев. Об этом сообщил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
В районе проведения миротворческой операции круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня осуществляется миротворческими подразделениями на 23 наблюдательных постах. В северной зоне ответственности выставлены 11 наблюдательных постов и 12 — в южной, — цитирует РИА Новости представителя Минобороны.
Он добавил, что в Степанакерте развёрнут командный пункт российского контингента миротворческих сил, с которого осуществляется управление миротворческой операцией.
Конашенков подчеркнул, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что согласие Совфеда на отправку российских миротворцев в Нагорный Карабах запросили в связи с масштабностью и ответственностью миссии.
В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения.
27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер, писал NEWS.ru.