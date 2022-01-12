Минобороны России опубликовало видео деятельности сил ОДКБ в Казахстане

Минобороны РФ опубликовало видео с выполнением задач контингента ОДКБ в Казахстане. На кадрах видно, что военные охраняют значимые государственные и социальные объекты, в частности, аэродромы, ТЭЦ, военные склады, хлебокомбинаты и телецентры. Как сообщает пресс-служба ведомства, для контроля обстановки задействованы беспилотники.

За последние сутки подразделениями коллективных миротворческих сил ОДКБ приняты под охрану пять важных социально значимых объекта. Миротворцы ОДКБ осуществляют охрану аэродромов, хлебокомбинатов, теплоэлектростанций, телецентров, водонасосных станций, военных складов, арсеналов и других важных государственных, военных и социально значимых объектов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что военные, в частности, охраняют ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, Алма-Атинский хлебокомбинат, городской водоканал «Дружба», а также три центра телекоммуникаций «Алматы-телеком». Для контроля обстановки задействованы беспилотные летательные аппараты.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане успешно завершена, процесс вывода миротворцев займёт не более 10 дней. В свою очередь глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил, что силы ОДКБ пробудут в республике до стабилизации ситуации. 11 января командование миротворцев совместно с Минобороны Казахстана приступило к разработке плана передачи охраняемых миротворцами объектов властям страны.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива, которые вскоре переросли в вооружённый мятеж. На всей территории Казахстана был введён режим чрезвычайного положения. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения Токаева. Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, тем самым позволив использовать казахские войска для борьбы с боевиками.