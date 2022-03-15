Минобороны России опубликовало кадры уничтожения складов и техники ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения складов с боеприпасами и военной техники ВСУ в Черниговской области. Как пишет РИА Новости, артиллерия ВС РФ уничтожила совмещённый склад ракетно-артиллерийского вооружения и до 20 единиц вооружения и военной техники.

Минобороны России опубликовало кадры применения беспилотного летательного аппарата для корректировки огня артиллерии при уничтожении военной техники ВСУ и складов с боеприпасами в Черниговской области, — говорится в сообщении.

Также Минобороны опубликовало на своём YouTube-канале кадры уничтожения бронетехники и автомобильной военной техники ВСУ с помощью беспилотного ударного комплекса «Иноходец».

Ранее сообщалось, что 16 марта президент США Джо Байден может объявить о предоставлении Украине военной помощи на сумму в $1 млрд. Помощь может включать противотанковые и противозенитные комплексы, включая переносные средства ПВО, в том числе комплексы Javelin и Stinger.

До этого американский лидер подписал законопроект о финансировании деятельности федерального правительства до конца 2022 финансового года. Объём финансирования составит $1,5 трлн, в том числе $13,6 млрд предусмотрены для оказания военной и гуманитарной помощи Украине и соседним с ней странам.