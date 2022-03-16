Минобороны РФ: за сутки на Украине уничтожено 128 военных объектов

Российская авиация за сутки поразила 128 военных объектов на Украине. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, которые приводит ТАСС, авиация и средства ПВО России также сбили три украинских самолёта и четыре беспилотника.

Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 128 военных объектов Украины. Среди них один ЗРК «Бук-М1», один ЗРК «Оса», четыре радиолокационные станции обнаружения и целеуказания, четыре командных пункта, семь складов вооружения и боеприпасов и 68 мест скопления боевой техники, — сказал Конашенков.

Всего за время действий на Украине было уничтожено 111 украинских самолётов, 68 вертолётов, 160 беспилотных летательных аппаратов, а также 159 зенитных ракетных комплексов, 1 353 танка и других бронированных машин, 129 реактивных систем залпового огня, 493 орудия полевой артиллерии и миномета, а также более тысячи единиц военной автомобильной техники.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения складов с боеприпасами и военной техники ВСУ в Черниговской области. Артиллерия ВС РФ уничтожила совмещённый склад ракетно-артиллерийского вооружения и до 20 единиц вооружения и военной техники. Также Минобороны поделилось кадрами уничтожения бронетехники и автомобильной военной техники ВСУ с помощью беспилотного ударного комплекса «Иноходец».