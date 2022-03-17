Минобороны РФ сообщило об уничтожении арсенала для комплекса «Точка-У»

Российская авиация за сутки уничтожила 11 зенитных ракетных комплексов, в том числе дивизион С-300 Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, которого цитирует ТАСС. Также был нанесён удар по арсеналу в Ровненской области, в результате которого уничтожены хранилища с ракетами и боеприпасами для тактического комплекса «Точка-У».

[За сутки] поражены 46 военных объектов Украины. Среди них 11 зенитных ракетных комплексов, в том числе дивизион С-300, одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, одна станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и 18 мест скопления боевой техники, — сказал он.

Российские авиация и ПВО за прошедшие сутки сбили вертолёты Ми-24 и Ми-8, а также 12 беспилотников ВСУ, включая три «Байрактар ТБ-2».

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении ночью штурмовиками Су-25 военных складов Вооружённых сил Украины и поделилось кадрами выполнения боевого задания. Экипажи Су-25 выполнили полёты парами со средних и малых высот. Их целями стали склады с вооружением и боеприпасами ВСУ. На опубликованных кадрах виден взлетающий в ночное небо штурмовик, а также горящее здание склада.