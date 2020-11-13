Минобороны РФ сообщило о вводе очередной колонны миротворцев в Карабах

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В Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора продолжается развёртывание российского миротворческого контингента. Очередная колонна военнослужащих РФ совершила 100-километровый марш к месту проведения миротворческой операции.

Очередная колонна подразделений 15-й отдельной миротворческой бригады, прибывших для участия в проведении миротворческой операции в зоне нагорнокарабахского конфликта, совершила марш протяжённостью около 100 км из района сосредоточения в городе Горис, — цитирует ТАСС сообщение Минобороны РФ.

По данным ведомства, в состав колонн входят бронетранспортёры, автотехника, средства материально-технического обеспечения, доставленные из РФ самолётами ВКС России. Их безопасность обеспечивает российская военная полиция. Миротворческий контингент состоит из контрактников, прошедших спецподготовку для выполнения миротворческих задач, его основу составляют подразделения 15-й мотострелковой бригады Центрального военного округа.

На уже развёрнутых наблюдательных постах осуществляется контроль за прекращением огня и военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта, а также поддержание безопасности движения транзитного транспорта и пресечение противоправных действий в отношении мирного населения, — заявили в Минобороны РФ.

Как писал NEWS.ru, экипажи вертолётов Ми-8 и Ми-24 армейской авиации Воздушно-космических сил России приступили к сопровождению миротворческих подразделений, совершающих марши в зоне нагорнокарабахского конфликта. Российская вертолётная группировка будет заниматься мониторингом ситуации в районах прекращения огня и использоваться для доставки материально-технического имущества и личного состава в труднодоступные районы региона.

Восемь вертолётов, задействованных в миротворческой операции, доставили самолётами Ан-124 «Руслан» на аэродром в Ереване, где их подготовили к эксплуатации, после чего они перелетели на аэродромы базирования для выполнения задач в интересах миротворческого контингента.

Полное прекращение огня в Нагорном Карабахе началось в 00:00 мск 10 ноября. Соответствующее заявление подписано президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В соответствии с достигнутыми договорённостями в зону конфликта введён миротворческий контингент из России. 13 ноября в Нагорный Карабах были направлены более 1100 российских миротворцев.