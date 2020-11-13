Минобороны РФ сообщило о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе

https://static.news.ru/photo/66a94770-275b-11eb-b660-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Режим прекращения боевых действия соблюдается в Нагорном Карабахе по всей линии соприкосновения. Об этом сообщили в Министерстве обороны России

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения, — приводит РИА Новости выдержку из сообщения военного ведомства.

В Минобороны также отметили, что продолжается обмен пленными и телами погибших. Российские миротворцы следят за соблюдением режима прекращения боевых действий на девяти постах в южной зоне и девяти в северной зоне ответственности.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В рамках договорённостей в Нагорном Карабахе будут размещены 1960 российских миротворцев.

Как сообщал NEWS.ru, главы МИД Армении и России Зограб Мнацаканян и Сергей Лавров провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ряд вопросов, связанных с размещением в Нагорном Карабахе военнослужащих российской миротворческой миссии.