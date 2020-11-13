Минобороны РФ сообщило о возвращении беженцев в Карабах

https://static.news.ru/photo/97eb78d8-26a9-11eb-8ddf-fa163e074e61_660.jpg Степанакерт Фото: Арам Нерсесян/РИА Новости

Порядка 250 беженцев вернулись домой в Степанакерт после развёртывания в регионе российского миротворческого контингента. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.

14 ноября 2020 года около 250 жителей Степанакерта вернулись в свои дома. Первые девять автобусов с беженцами прибыли в Степанакерт после развёртывания российского миротворческого контингента и выставления наблюдательных постов, — говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны отметили, что российские военные обеспечили безопасное возвращение автобусов с беженцами в город через линию соприкосновения.

Как сообщал NEWS.ru, в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора продолжается развёртывание российского миротворческого контингента. Очередная колонна военнослужащих РФ совершила 100-километровый марш к месту проведения миротворческой операции.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. После этого в Армении начались протесты.

В соответствии с достигнутыми договорённостями в зону конфликта введён миротворческий контингент из России. 13 ноября в Нагорный Карабах были направлены более 1100 российских миротворцев.