Минобороны РФ приступило к созданию гуманитарного центра в Карабахе

https://static.news.ru/photo/6c131d54-273c-11eb-a0d6-fa163e074e61_660.jpg Степанакерт Фото: РИА Новости

Министерство обороны России приступило к созданию Межведомственного центра гуманитарного реагирования.

Минобороны России приступило к формированию в Степанакерте Межведомственного центра гуманитарного реагирования. С этой целью с 14 ноября 2020 года в составе миротворческого контингента Российской Федерации в Степанакерте уже развёрнута оперативная группа формируемого центра, — сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) России.

При этом ведомстве добавили, что для «наращивания группировки» создаваемого центра будет осуществлено перебазирование оперативной группы МЧС России, которая также войдёт в состав центра оперативного реагирования, передаёт РИА Новости.

В ближайшее время будет осуществлено наращивание группировки центра, в том числе за счёт сил и средств Пограничной службы ФСБ России, представителей других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, — заявили в ведомстве.

В Национальном центре управления обороной уточнили, что группа будет заниматься задачами «гуманитарного реагирования». В частности, 14 ноября при участии миротворческого контингента в Степанакерт вернулись порядка 250 беженцев, покинувших свои дома после начала боевых действий в регионе.

Как писал NEWS.ru, в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора продолжается развёртывание российского миротворческого контингента. Очередная колонна военнослужащих РФ совершила 100-километровый марш к месту проведения миротворческой операции.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших.