Минобороны РФ подтвердило обстрел района Шуши с азербайджанской стороны

Минобороны России подтвердило факт обстрела с азербайджанской стороны территории в районе Шуши, где временно размещены российские миротворцы. Об этом говорится в ежедневном информационном бюллетене на сайте ведомства. О стрельбе в Нагорном Карабахе со стороны азербайджанских военных накануне заявили представители армянской стороны. Сообщалось об одном погибшем и трёх раненых.

В 13:40 мск 8 ноября в районе города Шуша с азербайджанской стороны осуществлён обстрел группы рабочих Карабаха из четырёх человек, в результате которого три человека получили ранения, а один был убит, — сообщили в ведомстве.

МИД Азербайджана назвал данный инцидент провокацией армянской стороны в целях эскалации напряжённости в регионе.

Сегодня Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций в нескольких направлениях границы с Арменией. Отмечается, что потерь с азербайджанской стороны нет.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азeрбайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбaджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.