Минобороны РФ и Армении обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Фото: vk.com/military_az

Министр обороны Армении Сурен Папикян провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Шойгу. В ходе беседы они обсудили обострение на армяно-азербайджанской границе, сообщила пресс-служба военного ведомства республики.

Глава оборонного ведомства Армении рассказал своему российскому коллеге о ситуации, сложившейся в результате крупномасштабной агрессии Азербайджана против суверенной территории Республики Армения, — говорится в сообщении.

По итогам переговоров Папикян и Шойгу договорились предпринять необходимые шаги для стабилизации ситуации.

Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в приграничных районах с 08:00 мск. Отмечалось, что несмотря на то, что Ереван нарушил эту договоренность, с 09:15 (08:15 мск) режим прекращения огня все же был установлен.

Утром в Министерстве обороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что вооруженные силы Еревана устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Отмечалось, что есть потери среди личного состава, а также повреждена военная инфраструктура.

Армянская сторона, в свою очередь, обвиняет ВС Азербайджана в том, что их военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук. Кроме того, пресс-служба Министерства обороны Армении сообщила о погибших и раненых.

СК Армении возбудил уголовное дело из-за обстрелов на границе. Расследование инцидента будет проводиться на основании статей об агрессии и военных преступлениях.