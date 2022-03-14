Минобороны: решение об обстреле Донецка ракетой «Точка-У» утвердили в Киеве

Решение об обстреле центра Донецка ракетой «Точка-У» было принято после утверждения руководством Вооружённых сил Украины в Киеве, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, которые приводит ТАСС, обстрел Донецка был произведён из Красноармейска, который контролируется украинскими националистическими подразделениями.

Решение на применение такого типа ракетного вооружения принимает, как минимум, командование украинской группировкой войск после утверждения руководством Вооружённых сил Украины в Киеве, — сказал Конашенков.

Он также уточнил, что в результате подрыва кассетной боевой части ракеты погибли 20 мирных жителей. Ещё 28 человек, в том числе дети, получили тяжёлые ранения и доставлены в медицинские учреждения.

Ракету «Точка-У» сбили в центре Донецка 14 марта. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что удар ракеты пришёлся по остановке общественного транспорта. Если бы снаряд долетел до цели, радиус поражения составил бы 500 метров. По его словам, в ракете размещался запрещённый кассетный заряд. Осколки ракеты разлетелись по улицам Университетской, Театральной и Артёма (возле Дома правительства ДНР).

В республике будет объявлен траур по погибшим в результате происшествия, которое в Народной милиции республики назвали терактом. Точная его дата пока не названа.