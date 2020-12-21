Минобороны опубликовало видео с базы миротворцев в Карабахе

https://static.news.ru/photo/aeddcb98-4375-11eb-82e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/mil

Министерство обороны РФ опубликовало видеоролик с территории базы российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе. Корпуса для российских военнослужащих располагаются в окрестностях Степанакерта. Они рассчитаны на 250 человек.

В настоящее время завершаются пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию инженерного оборудования городка, — говорится в сообщении Минобороны.

На видео показан блочно-модульный городок, который включает в себя казармы, солдатскую столовую, тренажёрный зал и баню. Коридоры и комнаты блоков украшают новогодние ёлки.

Как писал NEWS.ru, безопасность на проблемных участках автодороги в граничащей с Азербайджаном Сюникской области Армении обеспечат пограничники из России. Также по обе стороны линии соприкосновения расположатся пограничники Армении и Азербайджана.

Появление в регионе пограничников из РФ объясняется тем, что необходимо провести демаркацию участка границы на юге Армении после того, как Азербайджан взял под контроль территории, ранее входившие в состав непризнанного Нагорного Карабаха.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. В ночь на 10 ноября президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения конфликта. По условиям соглашения военные Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, в регион были введены российские миротворцы, кроме того, под контроль Баку перешли пять районов Карабаха. Стороны условились обменяться пленными и телами погибших.