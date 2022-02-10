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Минобороны Белоруссии опубликовало ролик к российско-белорусским учениям

13:23, 10 февраля 2022
Минобороны Белоруссии опубликовало ролик к российско-белорусским учениям Фото: vayar.mil.by
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Министерство обороны Белоруссии опубликовало в своем Telegram-канале видеоролик к российско-белорусским учениям, которые стартовали 10 февраля на территории Белоруссии в рамках проверки сил реагирования Союзного государства под названием «Союзная решимость-2022». Целью учений станет отработка задач по пресечению и отражению внешней угрозы в процессе оборонительной операции, противодействию терроризму и защите Союзного государства.

Учения стартовали на общевойсковых полигонах ВС РБ. Это второй этап проверки сил реагирования Союзного государства.

В ходе учений также будет усилена охрана государственной границы, чтобы не допустить проникновения групп боевиков, а также перекрыть каналы доставки оружия и боеприпасов. Военные должны найти и уничтожить незаконные вооружённые формирования и диверсионно-разведывательные группы условного противника.

Эпизоды учений будут проходить на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский и на отдельных участках границ Белоруссии. Для авиации будут использованы аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи. В учениях примут участие органы управления подразделения, воинские части Восточного военного округа и ВС Белоруссии.

Ранее 9 февраля в Минобороны сообщили, что российские истребители Су-35 заступили на боевое дежурство по охране воздушных границ и завершили плановую отработку по перехвату воздушных целей в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Также лётчики российских истребителей отработали перехват воздушных целей. Роль условного противника в воздушном пространстве выполняли самолёты Су-25 штурмовой авиации Белоруссии.

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