Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинских БМП вблизи Киева

Минобороны РФ продемонстрировало кадры поражения двух боевых машины пехоты ВСУ с помощью комплекса высокоточного вооружения. Они опубликованы на YouTube-канале «Перехват».

На кадрах — уничтожение двух единиц БМП артиллерией в пригородах Киева, — написал в комментарии к видео автор канала.

Ранее сообщалось, что количество граждан, эвакуированных в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины, за сутки выросло на 11,6 тысячи и достигло почти 260 тысяч человек. Большинство беженцев — более 226 тысяч человек — прибыли в РФ с территории донбасских республик. Остальные же — с Украины. 56,5 тысячи эвакуированных — дети.

До этого в Крым с Украины эвакуировали более 140 иностранных граждан, изъявивших желание уехать из районов боевых действий, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, иностранцев доставили на автобусах в крымский Армянск из Херсонской области. Среди них были граждане Турции, Украины, Казахстана, Азербайджана, Ливана, Литвы, Вьетнама, Греции, Индии, США и России.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о продлении режима военного положения на Украине. Документ предполагает продление положения с 26 марта: по имеющимся данным, глава государства предложил продлить срок военного положения ещё на 30 дней.