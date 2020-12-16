Минобороны опровергло данные об окружении российских миротворцев в Карабахе

https://static.news.ru/photo/a80b80b0-3fc6-11eb-85cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Информация об окружении российских миротворческих подразделений в Нагорном Карабахе не соответствует действительности, заявили в Минобороны РФ.

Информация о якобы окружении подразделений российских миротворческих сил кем-то из сторон в Нагорном Карабахе не соответствует действительности, — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что все подразделения миротворцев работают в штатном режиме как при мониторинге режима прекращения огня, так и на наблюдательных постах, передаёт РИА Новости.

Штаб миротворцев ведёт непрерывное взаимодействие как с армянским, так и с азербайджанским генштабами по прямому каналу связи. Это позволяет предотвратить нежелательные инциденты.

В Минобороны напомнили, что миротворцы действуют по договорённости обеих сторон конфликта с российским президентом Владимиром Путиным.

Накануне об окружении миротворцев РФ заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, инцидент произошёл в Гадрутском районе Карабаха. В российском ведомстве подчеркнули, что такой ситуации не было.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию в ответ на провокации армянской стороны. В ночь на 10 ноября азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Путин и Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остались на занятых местах. Стороны условились обменяться пленными и телами погибших. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы.

В Нагорном Карабахе находятся российские миротворцы. Они контролируют соблюдение режима прекращения огня. 12 декабря в Минобороны Азербайджана заявили, что были вынуждены ответить на провокационные действия армянской стороны в Нагорном Карабахе, но в настоящее время режим прекращения огня соблюдается, писал NEWS.ru.