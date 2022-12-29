Минобороны Белоруссии: выпущенная с территории Украины ракета сбита ПВО

Фото: mil.by

Упавшая 29 декабря на территории Белоруссии украинская ракета была сбита силами ПВО, сообщила пресс-служба Минобороны республики. В ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300.

Сегодня в районе 10 часов силами войск противовоздушной обороны была поражена воздушная цель. Ее обломки обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области, — указано в сообщении ведомства.

Министерство пообещало предоставить дополнительные детали в ближайшее время.

Сегодня утром на территории Белоруссии было зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300. О происшествии проинформировали главу государства Александра Лукашенко. Группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и Министерства обороны устанавливали причины падения, о пострадавших не сообщалось.

Рассматривались две основные версии произошедшего, по одной из которых, ракета залетела на территорию Белоруссии по аналогии с недавним инцидентом в Польше. По другой версии, ракета была сбита в результате работы систем ПВО.