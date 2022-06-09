Белоруссия расследует нарушение воздушной границы Украиной Минобороны Белоруссии начало расследование нарушения воздушной границы со стороны Украины

Фото: Yulii Zozuliaukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Воздушные силы Украины

Минобороны Белоруссии начало расследование нарушения воздушной границы со стороны Украины, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Валерий Ревенко. Он не уточнил, есть ли уже подозреваемые в случившемся.

8 июня в 15:13 со стороны Украины зафиксировано нарушение государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве. По данному факту ведется расследование, — написал Ревенко в Twitter.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился создать оперативное командование на украинском направлении. По его словам, данное решение диктуется временем. Позднее замминистра обороны республики Виктор Гулевич указал, что около границы Белоруссии сосредоточились 20 тысяч украинских солдат и это формирование требует реакции страны.