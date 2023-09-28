Минобороны Белоруссии сообщило о нарушении границы вертолетом Польши

Фото: Jakob Ratz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польский вертолет дважды за день нарушил государственную границу Белоруссии, сообщает пресс-служба Минобороны страны. По данным ведомства, в районе 15:00 радиолокатора показали приближение летательного аппарата к границе, а в 15:20 вертолет ее пересек, углубившись до полутора километров. Следующие нарушение произошло в 16:22, вертолет пролетел 300 метров. В Министерстве подчеркнули, что эта информация была подтверждена данными объективного контроля.

Сегодня в 15:02 средствами радиолокационного обнаружения ВВС и войск ПВО зафиксировано приближение воздушного судна Польши к белорусской границе. Около 15:20 воздушное судно пересекло границу Республики Беларусь, углубившись на дальность до полутора километров. В 16 часов 22 минуты вертолет повторно нарушил государственную границу, углубившись на 300 метров, — говорится в сообщении.

Вечером 1 сентября Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что польский военный вертолет Ми-24 залетел в Гродненскую область. По данным ведомства, вертолет пролетел 1200 метров над территорией республики, а затем вернулся.

Представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский опроверг заявление Минска о нарушении госграницы. Он назвал провокационной соответствующую информацию белорусского госпогранкомитета..

В августе председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко заявил, что на границе Польши и Белоруссии складывается жестко натянутая ситуация. Он назвал происходящее там искусственной эскалацией, но при этом исключил намерение Варшавы нападать на Минск.