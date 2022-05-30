Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле со стороны Армении

Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии рядом с населенным пунктом в Кельбаджарском районе, говорится в сообщении на сайте Минобороны Азербайджана. Отмечается, что обстрел производился с различных позиций государственной границы в направлении населенного пункта Юхари-Зогаллы Басаркечарского района.

В ведомстве добавили, что азербайджанские военные приняли адекватные меры реагирования. Инцидент произошел вечером 30 мая.

Вечером 30 мая вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Зивел Кельбаджарского района с различных позиций государственной границы в направлении населенного пункта Юхари-Зогаллы Басаркечарского района, — говорится в сообщении Минобороны.

18 мая в азербайджанском военном ведомстве заявили, что в течение ночи позиции азербайджанской армии подверглись интенсивному обстрелу в направлении Кельбаджарского района. В министерстве уточнили, что обстрелы осуществлялись с применением разнокалиберного стрелкового оружия и пулемётов. Минобороны Армении опровергло данные сообщения в ответном заявлении.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.