Минобороны Азербайджана заявило о нападении на военнослужащих в Карабахе

https://static.news.ru/photo/c9a63150-48dd-11eb-96a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi/facebook.com

Вооружённая группировка, представляющая, предположительно, армянскую сторону, напала на позиции азербайджанских военных в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

По данным ведомства, инцидент произошёл 27 декабря в 15:30 (14:30 мск) в районе села Агдам в Ходжавендском районе.

Известно по меньшей мере об одном погибшем. Это азербайджанский военнослужащий. Ещё один человек ранен, передаёт РИА Новости.

В результате нападения погиб рядовой ВС Азербайджана Ганбаров Эльмир Раил оглу, рядовой Алиев Эмин Сулейман оглу получил ранение, — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны уточнили, что нападавших было шестеро. Все они были уничтожены

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

27 декабря некоторые СМИ сообщили о возобновлении боевых действий между армянскими и азербайджанскими военнослужащими близ села Тог Гадрутского района. В ответ на это в Минобороны Армении заверили, что в регионе не зафиксировано ни одного инцидента с военными самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики.

Тем временем Алиев объявил о начале поэтапной демобилизации военных Азербайджана, призванных на службу из-за конфликта в Нагорном Карабахе. Ожидается, что процесс демобилизации будет полностью завершён к 15 апреля 2021 года, писал NEWS.ru.