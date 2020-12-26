Минобороны Азербайджана заявило о нападении на военнослужащих в Карабахе

Вооружённая группировка, представляющая, предположительно, армянскую сторону, напала на позиции азербайджанских военных в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
По данным ведомства, инцидент произошёл 27 декабря в 15:30 (14:30 мск) в районе села Агдам в Ходжавендском районе.
Известно по меньшей мере об одном погибшем. Это азербайджанский военнослужащий. Ещё один человек ранен,
В результате нападения погиб рядовой ВС Азербайджана Ганбаров Эльмир Раил оглу, рядовой Алиев Эмин Сулейман оглу получил ранение, — говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны уточнили, что нападавших было шестеро. Все они были уничтожены
Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.
27 декабря некоторые СМИ сообщили о возобновлении боевых действий между армянскими и азербайджанскими военнослужащими близ села Тог Гадрутского района. В ответ на это в Минобороны Армении заверили, что в регионе не зафиксировано ни одного инцидента с военными самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики.
Тем временем Алиев объявил о начале поэтапной демобилизации военных Азербайджана, призванных на службу из-за конфликта в Нагорном Карабахе. Ожидается, что процесс демобилизации будет полностью завершён к 15 апреля 2021 года, писал NEWS.ru.