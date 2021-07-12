Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле войск со стороны Армении

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле вооружёнными силами Армении позиций азербайджанской армии на Товузском направлении. Как сообщается на сайте министерства, инцидент произошел накануне в 23:00, потерь среди состава военнослужащих и армейской техники нет.

Подразделения вооружённых сил Армении с позиций в населённом пункте Мюсюрскенд Товузгалинского района <...> подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населённого пункта Агдам Товузского района, — сказано в сообщении.

Армения ранее обратилась к Минской группе ОБСЕ с просьбой организовать переговоры с Азербайджаном для подписания мирного соглашения. Отмечается, что Ереван ответил на переданные азербайджанской стороной предложения по нормализации отношений.

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в свою очередь призвал решать все спорные вопросы путём переговоров, чтобы прийти к всеобъемлющему урегулированию всех нерешённых вопросов. Он отметил, что ОБСЕ надеется добиться прогресса в вопросах освобождения задержанных, обмена информацией о пропавших без вести, в разминировании и охране исторических и культурных объектов.