Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле со стороны ВС Армении

Фото: mil.am

ВС Армении открыли огонь по позициям военных Азербайджана, расположенных в населенном пункте Еллия в Кельбаджарском районе у государственной границы республики, сообщили в азербаджанском Минобороны. В ведомстве добавили, что под обстрел попали два бронированных автомобиля. Отмечается, что пули пробили стекла и передние части обеих машин, но никто не пострадал.

2 сентября, около 15:00, подразделения Вооруженных сил Армении открыли огонь по позициям нашей армии, расположенным в направлении населенного пункта Еллия Кельбаджарского района, — говорится в сообщении.

8 августа Минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня на границе и в Карабахе, в частности, на территории, где размещен миротворческий контингент ВС России. Минобороны Армении, в свою очередь, опровергло информацию об обстреле азербайджанских позиций. По данным ведомства, ситуация на границе относительно стабильная.

26 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о переходе под контроль Баку города Лачин, а также сел Забух и Сус Лачинского района в Карабахе. По его словам, азербайджанская армия разместилась в Лачине. За два дня до этого контингент миротворцев ВС РФ передислоцировался на новую дорогу, построенную Баку в объезд Лачина.

31 августа в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча председателя Европейского совета Шарля Мишеля, азербайджанского лидера Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Стороны договорились продолжать переговоры о подписании мирного договора по Карабаху на уровне глав МИД Армении и Азербайджана. Следующая встреча в Брюсселе состоится в ноябре.