Армянские военные обстреляли позиции армии Азербайджана МО Азербайджана: Армения за сутки 30 раз обстреляла позиции армии

Фото: am.mil

Вооруженные силы Армении вечером 5 апреля обстреляли позиции азербайджанской армии порядка 30 раз, сообщает Минобороны Азербайджана. Огонь велся из стрелкового оружия различного калибра с 21:55 до 23:20. В ведомстве уточнили, что армянские военные открыли огонь в сторону азербайджанских военных, находившихся на позициях на Товузском, Кельбаджарском, Дашкесанском и Лачинском направлениях.

За минувшие сутки подразделения азербайджанской армии, расположенные в разных направлениях, были обстреляны в общей сложности 30 раз, — говорится в сообщении.

5 апреля Минобороны Азербайджана, что армянские военнослужащие предприняли попытку проведения работ по инженерному усовершенствованию траншеи перед позициями азербайджанских солдат в Товузском и Гедабейском районах. В Баку заявили, что Ереван готовит почву для провокаций.

Ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев во время встречи в Баку с экс-главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу заявил, что трехсторонняя встреча США — ЕС — Армения в Брюсселе направлена против сотрудничества на Южном Кавказе и преследует цель изоляции Азербайджана. По его словам, попытки Запада превратить Армению в вооруженный форпост на Южном Кавказе приведут к негативным последствиям в будущем.