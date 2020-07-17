Минобороны Азербайджана сообщило об обстановке на границе с Арменией

https://static.news.ru/photo/abeb895e-c821-11ea-9e51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azerbaijan MOD/twitter.com

Обстановка на азербайджано-армянской границе остаётся напряжённой, следует из сообщения Минобороны Азербайджана.

В настоящее время наблюдается относительное спокойствие в направлении Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, наши населённые пункты не обстреливаются, но в целом напряжённость сохраняется, — говорится в сообщении ведомства, передаёт ТАСС.

Согласно данным Минобороны Азербайджана, за минувшие сутки подразделения вооруженных сил Армении 97 раз нарушили режим прекращения огня. В частности, с позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, обстреливались места дислокации азербайджанской армии в сёлах Агдам, Мунджуглу и на безымянных высотах на территории Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Также оборонное ведомство страны проинформировало об обстреле позиций ВС Азербайджана с территории населённых пунктов, прилегающих к Нагорному Карабаху, которые контролируются ВС Армении.

Ответным огнём противник был подавлен, наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку, — заключили в ведомстве.

Боестолкновения начались 12 июля. В Баку утверждают, что огонь был открыт армянскими военными. В Минобороны республики заявили, что жертвами конфликта стали 11 азербайджанских военнослужащих. По данным ведомства, армянские военные обстреляли сёла Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли. Огонь вёлся из крупнокалиберного оружия и миномётов.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется три десятилетия. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там находятся и армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Ранее NEWS.ru писал, что Минобороны Азербайджана опровергло, что сбитый над Арменией беспилотник является азербайджанским. По словам главы пресс-службы Минобороны Азербайджана полковника Вагифа Даргяхлы, на опубликованном в соцсетях фото изображён сбитый в 2014 году БПЛА США.