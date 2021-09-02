Минобороны Азербайджана сообщило о провокации армянских военных

Одна из позиций Вооружённых сил Азербайджана в окрестностях Шуши минувшей ночью была интенсивно обстреляна со стороны незаконных армянских вооружённых формирований. Об этом сообщило Министерство обороны Азербайджана на странице в Facebook.

Отмечается, что огонь вёлся 3 сентября с 01:00 до 02:15 с территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы. Азербайджанская армия приняла меры и подавила провокацию со стороны незаконных армянских вооружённых формирований. Противник понёс потери и прекратил огонь.

Российское миротворческое командование и Совместный российско-турецкий центр мониторинга получили информацию об этом инциденте.

Ранее министерство обороны Азербайджана опровергло заявление Еревана о гибели военнослужащего ВС Армении в результате снайперского выстрела с азербайджанской стороны. Отмечается, что подразделения азербайджанской армии не вели огонь в направлении армянских солдат.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.