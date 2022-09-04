Минобороны Азербайджана сообщило о новых обстрелах со стороны ВС Армении

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Лачинский коридор в Азербайджане

В Минобороны Азербайджана сообщили, что обстрелы позиций армии республики на Кельбаджарском и Лачинском направлениях со стороны ВС Армении продолжались с полудня 3 сентября до утра 4 сентября, пишет Sputnik Азербайджан со ссылкой на оборонное ведомство страны. Потерь среди личного состава и техники нет.

Отмечается, что подразделениями ВС Азербайджана приняты адекватные ответные меры.

Накануне в Минобороны Азербайджана заявили, что за сутки ВС Армении 19 раз обстреляли позиции азербайджанских военных, при этом 16 обстрелов пришлись по армяно-азербайджанской границе, в Кельбаджарском и Лачинском районе. В Минобороны Армении эти заявления назвали дезинформацией и отметили, что ситуация в Карабахе относительно стабильная и находится под полным контролем ВС республики.

2 сентября в Минобороны Армении заявили, что ВС Азербайджана обстреляли армянский военный автомобиль на востоке от границы. В Минобороны Азербайджана в свою очередь сообщили, что ВС Армении открыли огонь по позициям военных Азербайджана, расположенным в населенном пункте Еллия в Кельбаджарском районе у государственной границы республики.