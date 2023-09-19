Минобороны Азербайджана показало видео ударов по армянским дотам Армия Азербайджана нанесла удары по долговременным огневым точкам ВС Армении

Фото: t.me/Azerbaijan_MOD

Уничтожены очередные огневые точки формирований вооруженных сил Армении

Военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана нанесли удары по долговременным огневым точкам (дот) армии Армении в Карабахе, сообщили в пресс-службе ведомства. На кадрах, снятых на тепловизионную камеру, видны яркие вспышки у армянских позиций. В ходе обстрела также были уничтожены объекты военного назначения Армении.

В рамках антитеррористических мероприятий локального характера, проводимых в Карабахском регионе Азербайджана, точными ударами подразделений азербайджанской армии были уничтожены очередные долговременные огневые точки и объекты военного назначения формирований вооруженных сил Армении, — говорится в сообщении.

Министерство обороны Азербайджана объявило о начале проведения антитеррористических мероприятий в Карабахе 19 сентября. В ведомстве подчеркнули, что они направлены на восстановление конституционного строя. О мероприятиях проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра.

Глава Минобороны Турции Яшар Гюлер ранее выразил поддержку проведению антитеррористических мероприятий армией Азербайджана. По словам главы азербайджанского Министерства обороны Закира Гасанова, министра обороны Турции поставили в известность о начале операции.