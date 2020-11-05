Минобороны Азербайджана показало брошенную армянскими военными технику

https://static.news.ru/photo/d7249e7a-1f66-11eb-b8e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi/youtube.com

Армянские военные в ходе отступления бросили военную технику. Она была захвачена в качестве военных трофеев, сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

О том, что подразделения противника покинули позиции, в Баку заявили ещё 27 октября. На этот раз ведомство обнародовало видеокадры с брошенной техникой. На кадрах запечатлены танки, боевые машины пехоты (БМП), грузовики, а также боеприпасы, оружие — автоматы, пулеметы, снайперские винтовки, рации и личные вещи военных.

Часть техники, судя по всему, неработоспособна. По видео создаётся впечатление, что армянские военные покидали позиции в спешке.

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Минобороны Азербайджана сообщили об уничтожении армянской зенитной установки.