Минобороны Азербайджана опровергло причастность к гибели военного Армении

Минобороны Азербайджана опровергло свою причастность к гибели военнослужащего Армении. В ведомстве назвали соответствующую информацию провокацией Еревана, пишет Sputnik Азербайджан в Telegram-канале.

Минобороны АР опровергло причастность азербайджанской стороны к гибели армянского военного. В Баку назвали провокацией данную новость Еревана, — говоритсяв сообщении ведомства.

По информации Минобороны Армении, военнослужащий Аракелян Герасим Аветикович получил смертельное ранение в результате обстрела азербайджанской стороны днем 4 декабря. Как утверждают в ведомстве, это произошло в районе Бардзруни в Вайоцдзорской области, передает Sputnik Армения.

Прибегая к провокациям на границе, постоянно отвергая предложения международных акторов продолжить переговоры, азербайджанская сторона пытается затянуть мирный процесс и завести его в тупик, — приводит канал заявление армянского МИД.

В конце ноября по итогам заседания комиссий Армении и Азербайджана по делимитации государственной границы стороны договорились активизировать встречи. Помимо вопросов делимитации, обсуждались организационные и процедурные моменты. Предварительно был согласован регламент проведения заседаний и совместных рабочих встреч.