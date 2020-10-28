Минобороны Азербайджана опровергло обстрел роддома в Степанакерте

https://static.news.ru/photo/e6c09b64-1916-11eb-af2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Сообщения армянской стороны об обстреле родильного дома в столице непризнанной Нагорной-Карабахской Республике Степанакерте являются целенаправленно тиражируемой дезинформацией. Об этом заявили в Минобороны Азербайджана.

Подобной информацией противник пытается отвлечь внимание от военного преступления, совершённого им некоторое время назад в Барде, повлекшего за собой многочисленные человеческие жертвы, — цитирует пресс-службу военного ведомства РИА Новости.

Ранее Азербайджан сообщил о ракетном ударе ВС Армении по городу Барда. Погибли 14 мирных жителей, более 40 человек получили ранения. В военном ведомстве заявили, что Ереван использовал запрещённые кассетные снаряды.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению в военных преступлениях. Он подчеркнул, что Баку наносит удары только по военным объектам в Карабахе.

Как писал NEWS.ru, всего с начала эскалации конфликта в регионе погибли 69 мирных жителей. Об этом заявили представители Гепрокуратуры Азербайджана.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.