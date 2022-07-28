Минобороны Азербайджана опровергло информацию об обстреле армянских военных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны Азербайджана опровергло новость об обстреле позиций армянских военных на армяно-азербайджанской границе. В военном ведомстве подчеркнули, что эти известия носят «дезинформационный характер». Ранее в агентстве Armenpress сообщили, что обстрел со стороны ВС Азербайджана якобы произошел в районе 12:00 по местному времени (11:00 мск) из разнокалиберного оружия.

Распространенная в армянских СМИ информация о якобы обстрелах подразделениями Азербайджанской армии позиций ВС Армении на азербайджано-армянской границе является ложью и носит дезинформационный характер, — сказано в заявлении министерства.

Ранее пресс-секретарь МО Еревана Арам Торосян заявил, что ВС Азербайджана обстреляли позиции армии Армении на востоке границы. Он добавил, что ответными действиями огонь был подавлен. По словам Торосяна, инцидент произошел около 12 часов дня. Пострадавших с армянской стороны нет, отметил он.

В агентстве Armenpress до этого сообщили, что ВС Азербайджана провели 20-минутный обстрел населенных пунктов в Ходжавендском районе. Уточнялось, что по итогам обстрела жертв обнаружено не было.

В ответ на это Минобороны Азербайджана опровергло информацию о том, что военнослужащие республики якобы обстреляли населенный пункт Гырмызы Базар в Карабахе. Там сообщили, что в течение минувших суток армянские военнослужащие совершили девять провокаций с использованием стрелкового оружия.