Минобороны Азербайджана опровергло информацию об обстреле армянских солдат

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Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию об обстреле армянских солдат, передает Sputnik Азербайджан в Telegram-канале. Ранее на сайте Минобороны Армении появилось сообщение, что в результате обстрела со стороны азербайджанских военных пострадал армянский военнослужащий. В Ереване уточнили, что состояние бойца оценивается как тяжелое.

Минобороны Азербайджана опровергло заявление Еревана [об обстреле армянских военных], — сказано в сообщении.

18 мая в азербайджанском военном ведомстве заявили, что в течение ночи позиции азербайджанской армии подверглись интенсивному обстрелу в направлении Кельбаджарского района. В министерстве уточнили, что обстрелы осуществлялись с применением разнокалиберного стрелкового оружия и пулемётов. Минобороны Армении опровергло данные сообщения в ответном заявлении.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.