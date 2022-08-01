В Баку опровергли сообщения об обстреле ВС Азербайджана армянских военных Минобороны Азербайджана опровергло сообщения армянских СМИ об обстреле азербайджанскими военными ВС Армении

Фото: president.az

Министерство обороны Азербайджана распространило очередное сообщение о ложной и провокационной информации, тиражируемой армянскими СМИ, о ведении азербайджанскими подразделениями огня в направлении армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, сообщает Sputnik-Азербайджан.

Распространенная в армянских СМИ информация о якобы ведении огня подразделениями Азербайджанской Армии в направлении незаконных армянских вооруженных формирований, находящихся на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, является ложной, провокационной и вводящей в заблуждение, — говорится в сообщении.

Это не первый случай, когда Баку опровергает заяления Еревана. В частности, 28 июля пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян заявил, что ВС Азербайджана обстреляли позиции армии Армении на востоке границы. Он добавил, что ответными действиями огонь был подавлен. По словам Торосяна, пострадавших с армянской стороны не было.

Тогда Минобороны Азербайджана опровергло сообщения об обстреле позиций армянских военных на армяно-азербайджанской границе. В военном ведомстве подчеркнули, что эта информация имеет «дезинформационный характер».