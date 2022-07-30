Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле поселка в Карабахе

Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

В Министерстве обороны Азербайджана сообщили об обстреле населенного пункта, находящегося на границе с Арменией, утром 30 июля. Как отмечает ведомство, нападение было подавлено «в результате адекватных ответных мир».

Утром 30 июля подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йеникенд Басаркечярского района на государственной границе подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Демирчидам Кяльбаджарского района, — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Глава ведомства Закир Гасанов приказал военнослужащим пребывать в состоянии готовности к «немедленному и решительному пресечению любой возможной провокации противника».

В Министерстве обороны Армении данную информацию опровергли и подчеркнули, что ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем Вооруженных сил Армении.

28 июля армянские СМИ сообщали, что ВС Азербайджана провели 20-минутный обстрел населенных пунктов в Ходжавендском районе. Также уточнялось, что по итогам обстрела жертв найдено не было.

Позднее Минобороны Азербайджана опровергло информацию, распространенную в армянских СМИ. Помимо этого, в азербайджанском военном ведомстве сообщили, что в течение минувших суток армянские военнослужащие совершили девять провокаций с использованием стрелкового оружия.