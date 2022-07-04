Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстрелах Кельбаджарского района

Фото: mod.gov.az

Министерство обороны Азербайджанской Республики

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций армии со стороны Вооруженных сил Армении, состоявшемся в ночь на 4 июля. Как сообщается на сайте министерства, обстрелу подверглись позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Демирчидам Кельбаджарского района, были приняты адекватные ответные меры.

В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна, оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений, — сказано в заявлении.

В свою очередь Минобороны Армении сообщило, что информация азербайджанских коллег не соответствует действительности, и

обстановка на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна. По данным ведомства, ситуация находится под полным контролем ВС Армении.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило об интенсивном обстреле позиций ВС республики в направлении населенного пункта Йухары Айрым Кельбаджарского района. В ведомстве возложили ответственность за обострение ситуации на руководство Армении, однако в Минобороны Армении отвергли информацию об обстреле, расценив обстановку на границе как относительно стабильную и находящуюся под полным контролем армянских вооруженных сил.