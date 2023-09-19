Минобороны Азербайджана назвало ложью информацию об обстрелах «Полонезами»

Информация из армянских соцсетей об обстреле города Ханкенди Вооруженными силами Азербайджана оперативно-тактическими ракетными комплексами «Полонез» и LORA является дезинформацией, заявило в Telegram бакинское Минобороны. По его данным, такие данные не отражают действительность.

Информация, распространяемая в некоторых армянских социальных сетях о якобы обстреле города Ханкенди нашими вооруженными силами из оперативно-тактических ракетных комплексов «Полонез» и LORA, не отражает действительности и является дезинформацией, — отмечается в сообщении военного ведомства.

В Минобороны Азербайджана уточнили, что категорически опровергают информацию, которая распространяется по Ханкенди.

Ранее сообщалось, что боевой пост армянских ВС в Карабахе с вырытыми траншеями не был уничтожен азербайджанскими войсками. Об этом сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. По его словам, удара не последовало, поскольку поблизости присутствовали гражданские лица и транспортные средства.

Российские миротворцы в течение 19 сентября эвакуировали из региона более 1800 мирных жителей Карабаха. Все люди обеспечены местами для проживания и горячим питанием.