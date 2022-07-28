Минобороны Азербайджана назвало фейком слухи об обстреле поселка в Карабахе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военнослужащие Азербайджана

Минобороны Азербайджана опровергло информацию, распространенную в армянских СМИ, что военнослужащие республики якобы обстреляли населенный пункт Гырмызы Базар в Карабахе. Ранее в азербайджанском военном ведомстве сообщили, что в течение минувших суток армянские военнослужащие совершили девять провокаций с использованием стрелкового оружия.

Распространенная в армянских СМИ информация о якобы обстрелах подразделениями Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гырмызы Базар Ходжавендского района является ложью и не соответствует действительности, — сказано в сообщении.

Ранее в агентстве Armenpress сообщили, что ВС Азербайджана провели 20-минутный обстрел населенных пунктов в Ходжавендском районе. В СМИ уточнили, что по итогам обстрела жертв найдено не было.

16 июля на границе между Арменией и Азербайджаном произошла перестрелка военизированных подразделений двух стран. В Баку заявили, что обстрел инициировали армянские военнослужащие. Ереван опроверг данную информацию, обвинив в начале конфликта азербайджанскую сторону. По данным Минобороны Азербайджана, представители Вооруженных сил Армении атаковали из различных видов стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в районе населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечарского района.