Минобороны Азербайджана назвало число погибших в Карабахе военных

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Министерство обороны Азербайджана опубликовало список военнослужащих, погибших во время боевых действий в Нагорном Карабахе. В списке значатся имена 2823 человек.

Ведомство также отмечает , что в настоящее время ведутся работы по поиску ещё более 30 военнослужащих, числящихся без вести пропавшими, и идентификации более 50 лиц.

Ранее между Азербайджаном и Арменией состоялся очередной обмен пленными в рамках реализации трёхстороннего соглашения по Нагорному Карабаху. Как рассказал командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов, самолётом ВКС РФ в Баку доставлены двое азербайджанцев и возвращены в Ереван четверо армянских военных.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы. Стороны условились обменяться пленными и телами погибших.